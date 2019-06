Campingkoppel uit ‘Don’t worry be Happy’ geeft ja-woord Philippe (54) en Justine (32) laten camping meevieren Bart Huysentruyt

22 juni 2019

19u33 22 Blankenberge Ze gaven hun luxe op om samen camping Jamboree in Blankenberge uit te baten en hebben daar zaterdag ook hun ja-woord gegeven. Philippe Schamp (54) en Justine Amelynck (32) kwamen met hun opmerkelijke levensverhaal uitgebreid aan bod in de Vier-reeks Don’t worry be happy. De campingbewoners vierden mee.

Philippe en Justine zijn acht jaar samen. In hun vorige levens hadden ze twee dingen gemeen: geld en een slechte relatie. Philippe werkte sinds zijn 21ste in Frankrijk en Spanje, waar hij in hotels werkte en feestjes organiseerde voor de jetset. Justine had dan weer een steenrijke partner en mocht haar goesting doen bij Chanel, Cartier en Rolex. “We waren allebei ongelukkig. Ons levensverhaal is eigenlijk gelijklopend", vertelde Philippe in Don’t worry be happy. Dat is de Vier-reeks die het koppel en hun zes kinderen van nabij volgde.

De luxe zworen ze af. Tegenwoordig baten ze camping Jamboree in Blankenberge uit. Dat klinkt niet echt om gelukkig van te worden, maar dat is het koppel eens te meer. “We hokken samen met de kinderen", lachen ze. “We zijn met weinig tevreden. Elke dag sta ik op en hangt er dauw op de kleine raampjes. Dan teken ik iets en voel ik me gelukkig”, zegt Philippe.

Dat geluk spatte er zaterdag vanaf tijdens een geïmproviseerde eredienst op de camping zelf. Het koppel huurde een priester in en kwam met de koets aan op de camping. Daar stonden de andere bewoners met handengeklap te wachten. Net als Charles (19), Antoine (16), Valentine (15), Louis-Victor (10), Marie-Julie (4), Anna-Sophie (3) én vier katten en twee honden. “Papa, het was niet makkelijk om Justine te leren kennen, want we hebben een mama”, spraken de oudste jongens. “Maar we zien dat je heel gelukkig bent en dat zijn wij ook. Bedankt voor alles.” Zowel de kinderen als de twee tortelduifjes lieten de tranen geregeld de vrije loop. Het werd daarom ook een bijzonder huwelijk. Zelfs bij ‘Altijd heb ik je lief’ van Clouseau hielden de toekijkende campingbewoners het niet droog.

Die waren vol lof over het koppel. “Het zijn fantastische mensen”, vertelt een van de bewoners. “Ze runnen de camping samen met de kinderen. Er waait hier een nieuwe wind en die staat ons zeker aan. Ze zijn met iedereen begaan.” Het pas gehuwde koppel genoot met volle teugen tijdens het feest op de camping.