Caals en Van Vooren herenigd in Winterrevue Bart Huysentruyt

22 augustus 2019

18u02 0 Blankenberge Luc Caals en Bruggeling Dirk Van Vooren keren na dertien jaar als komisch duo terug tijdens de Winterrevue in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Dat hebben de twee aangekondigd in de Blankenbergse Saveryszaal, waar ze eind augustus 2006 een laatste keer samen een show speelden.

Vanaf 13 december is Theater Elckerlyc in Antwerpen de biotoop van de cast en het ballet van de vijfde editie van de Winterrevue. Regisseur Stany Crets belooft een feesteditie waarbij alle registers worden open gezet om er een legendarische ‘Extra large’-belevenis van te maken. In de Saveryszaal van het Casino in Blankenberge stelde Crets zijn cast voor. Niemand minder dan Luc Caals werd er op het podium herenigd met Dirk Van Vooren. De revuetempel in Blankenberge, waar heel wat bekende artiesten op de planken stonden, was immers ook de locatie waar het legendarische, komische duo ‘Caals & Van Vooren’ in 2006 voor de laatste keer samen schitterde in een revue. Actrice Helle Vanderheyden maakt haar debuut in de Winterrevue en vervoegt de cast met Dirk Van Vooren, Patrick Onzia, Britt Van der Borght, Ann Van den Broeck, Laurenz Hoorelbeke en Luc Caals. “We zijn heel erg opgetogen met deze comeback”, zegt Dirk Van Vooren. “Mensen bleven ons maar linken met die legendarische periode van tien jaar dat we samen op de planken stonden. We komen met nieuw materiaal. De chemie tussen ons is nog lang niet verdwenen." Dertien jaar geleden trok het duo er de stekker uit, ook omdat ze ontgoocheld waren dat er nooit een tv-carrière van kwam. “Dat zijn we allang te boven”, zegt Caals. “Jammer dat het niet is gelukt, want ik denk dat er zeker een publiek voor was. Maar nu keren we terug samen naar het theater.” Of er ooit weer een zomerrevue komt? “Zeg nooit nooit. Eerst eens zien hoe deze shows verlopen.”