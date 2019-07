Burgemeester van De Haan overweegt populair festival Beachland te verbieden: “Strand lag erbij als een puinhoop”. In Blankenberge snappen ze de heisa niet Mathias Mariën

10 juli 2019

13u03 20 Blankenberge Het populaire festival Beachland op het strand van De Haan en Blankenberge moet volgend jaar mogelijk verhuizen. Burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA) pikt het niet dat het afval afgelopen weekend op het strand van De Haan bleef liggen tussen twee festivaldagen door. “Onze gemeentediensten zijn uren in de weer geweest om alles op te ruimen. Nochtans waren er op voorhand duidelijke afspraken gemaakt. Zonder stevige garanties verbied ik volgend jaar het festival op ons grondgebied”, is Vandaele duidelijk. In Blankenberge vallen ze uit de lucht en stellen ze dat er net héél wat extra inspanningen zijn gebeurd.

Tienduizend feestvierders genoten afgelopen weekend van een geslaagde editie van Beachland. Hoewel de organisatie, handhaving en de verantwoordelijkheden grotendeels in handen liggen van Blankenberge, vindt het festival wel grotendeels plaats op het strand van De Haan. En laat ze nu net daar niet te spreken zijn over de jongste editie.

“Zondagochtend kregen we melding dat het strand een puinhoop was", zegt burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA). “Als gemeente willen we volop inzetten op milieubeleid. Ook als Vlaams parlementslid is dat iets waar ik me enorm hard op toespits. Ik kan dan ook niet toestaan dat ze er potje van maken.”

Iedereen is gelijk voor de wet. Als ze de organisatie nog op ons grondgebied willen houden, zullen ze hele scherpe garanties moeten geven. Anders is het gedaan Wilfried Vandaele (N-VA)

Volgens Vandaele zijn er op voorhand duidelijke afspraken gemaakt tussen Blankenberge en De Haan over het opruimen van het afval. Ook tussen de twee festivaldagen moest dat door de stad Blankenberge gedaan worden. “Maar die afspraken werden niet nageleefd. Als ik hoor dat onze gemeentediensten uren in de weer zijn geweest om het strand weer proper te krijgen, dan heb ik veel zin om Beachland volgend jaar te verbieden”, stelt de burgemeester van De Haan.

Volgens Vandaele hanteren ze in De Haan sowieso al een streng beleid en is het al een grote gunst dat er überhaupt een evenement mag plaatsvinden op het strand. “We zullen nu bekijken wat er fout liep. Festivals moeten er zeker zijn. Maar voor mij is het duidelijk: iedereen is gelijk voor de wet. Als ze de organisatie nog op ons grondgebied willen houden, zullen ze hele scherpe garanties moeten geven. Anders is het gedaan. Ik ben alleszins van plan de factuur door te sturen (naar de organisator, red.).”

Net éxtra moeite

In Blankenberge reageren ze ontgoocheld op de uitlatingen van de buurgemeente. “Zowel de organisatie als het stadsbestuur hebben dit jaar net éxtra moeite gedaan om het zwerfvuil te beperken”, zucht burgemeester Daphne Dumery (N-VA).

Er stonden op het terrein 100 vuilniscontainers én er waren tien milieustewards tussen het volk die meteen zwerfvuil opruimden. Ik begrijp niet goed waar dit vandaan komt Daphne Dumery (N-VA)

“Ik was zelf aanwezig en heb ook het verslag gelezen: er stonden op het terrein 100 vuilniscontainers én er waren tien milieustewards tussen het volk die meteen zwerfvuil opruimden. Ik begrijp niet goed waar dit vandaan komt.”

Nog volgens burgemeester Dumery benadrukt de organisator dat er tussen de twee festivaldagen wel degelijk is opgeruimd.

Zelfs de dagen na het festival zijn de stadsdiensten van Blankenberge met machines bezig om het strand volledig op te ruimen tot 30 centimeter diep. “We hebben enorme inspanningen geleverd. We bekijken nu of we de Proper Strandlopers (organisatie die de situatie mee aankaartte, red.) en de organisatie van Beachland voor de volgende editie kunnen samenbrengen om te kijken welke maatregelen zij nog graag verwezenlijkt zien. Maar in mijn ogen is er geen probleem om Beachland in de toekomst op dezelfde locatie te laten plaatsvinden”, stelt Dumery.