Burgemeester van Blankenberge op lockdownfeestje vrijdagavond: “Wou horeca een hart onder de riem steken, maar dat was geen goed idee” Bart Boterman

15 maart 2020

12u20 302 Blankenberge Op sociale media is heel wat commotie ontstaan door de aanwezigheid van Blankenbergs burgemeester Daphné Dumery (N-VA) op een zogenaamd lockdownfeestje op vrijdagavond, in café Riderz in Blankenberge. “Moet u niet het juiste voorbeeld tonen in plaats van nog snel een lockdownfeestje mee te pikken?”, klinkt het eenduidig. Daphné Dumery geeft toe dat het achteraf gezien niet slim was. “Maar het was niet de bedoeling om naar een feestje te gaan. Ik ben twintig minuten binnen geweest en wou de horeca een hart onder de riem steken”, reageert ze.

“Ik wil me ervoor excuseren en ik begrijp dat de publieke opinie tegen zit. Toch moet ik wat kwijt over de beeldvorming”, zegt burgemeester Dumery.”Ik ben vrijdagavond nog iets gaan eten op restaurant met mijn gezin. Dat was immers nog tot middernacht toegestaan, hoe je het draait of keert. De tafels stonden anderhalve meter van elkaar verwijderd. Daarna ben ik nog eens binnen gestapt in het jongerencafé, omdat ik mensen aan de toog kende en om de uitbaters te steunen. Er zit immers een economisch bloedbad aan te komen. Twintig minuten lang ben ik er geweest en ik heb één pint gedronken. Achteraf gezien was dat geen goed idee, klopt. Ik ben daar in de fout gegaan. Maar men maakt ervan dat ik er de hele avond op een lockdownfeestje zat. Dat klopt niet”, aldus Daphné Dumery.

Ambigue situatie

“Persoonlijk vind ik dat de regering de maatregelen stante pede had moeten invoeren en niet wachten tot vrijdag middernacht. Heel wat mensen zijn een laatste pint gaan drinken, wat niet verboden was. Achteraf wordt daarover gefoeterd en gezegd dat het niet netjes was, maar wat had men verwacht? Die situatie was heel ambigue en de richtlijnen veranderen bij wijze van spreken elke minuut. Ik heb inderdaad een voorbeeldfunctie op vlak van veiligheid, maar ook als het op lokale economie aankomt”, aldus Dumery, die benadrukt dat ze geen handen meer schudt en desinfecterende gel in haar handtas heeft zitten.

Nochtans strengere maatregelen in Blankenberge

Opvallend is dat maatregelen in Blankenberge verder gaan dan de federale maatregelen. Ook in de paasvakantie mogen geen evenementen of activiteiten worden georganiseerd in de badplaats. De oppositie vindt dat die extra maatregel en haar aanwezigheid op een lockdownfeestje niet te rijmen valt.