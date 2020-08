Burgemeester sluit nachtzaak in Blankenberge waar klanten volop dansen Bart Boterman

03 augustus 2020

16u25 0 Blankenberge De populaire nachtzaak Circosia in de Weststraat in Blankenberge moet verplicht sluiten tot na 31 augustus. Dat heeft burgemeester Daphné Dumery (N-VA) beslist na meerdere corona-inbreuken.

De uitbater kreeg al waarschuwingen, nadat de politie had vastgesteld dat er werd gedanst in de zaak. Dansen is immers verboden op café als een van de geldende coronamaatregelen. Ook discotheken mogen nog niet openen.

Sluiting aanvechten

Eind vorige week gebeurden opnieuw vaststellingen over dansen in Circosia. Op sociale media doken bovendien filmpjes op waaruit hetzelfde bleek. “Verscheidene politieagenten hebben vaststellingen gedaan. Ik baseer me niet op filmpjes vanop sociale media”, zegt Daphné Dumery. “De uitbater beweerde dat de zaak een café was, maar eigenlijk is het de facto een nachtclub. Dergelijke zaken moeten sowieso tot na de zomer dicht”, aldus Daphné Dumery.

Volgens de uitbater verliep alles wél volgens de maatregelen en staat zijn zaak ingeschreven als een café. De man liet verstaan dat hij stappen zal ondernemen tegen de sluiting. “Als de uitbater dat wil aanvechten, is dat zijn volste recht", zegt burgemeester Dumery.