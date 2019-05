Buitenschoolse opvang ‘t Loavertje blijft bestaan Mathias Mariën

23 mei 2019

13u08 8 Blankenberge Goed nieuws voor ongeruste ouders: de naschoolse opvang van ‘t Loavertje in Blankenberge blijft bestaan. Eerder lag bij het stadsbestuur het plan op tafel om die opvang te verhuizen naar de basisscholen om meer plaats te creëren in het gebouw De Blokkendoos voor dagopvang. De verhuis gaat nu niet door omdat er tussen het stadsbestuur en de scholen geen akkoord werd gevonden.

Behalve het voortbestaan van de naschoolse opvang, komen er in het gebouw ook 18 extra plaatsen voor dagopvang. “De site van ’t Loavertje zal de uitvalsbasis blijven voor de voor- en naschoolse opvang, en ook de kinderopvang zal hier dus een uitbreiding kennen. Met dit opzet in het verschiet verwezenlijkt het bestuur aldus de beloofde uitbreiding van de kinderopvang, met garantie voor een minstens even kwaliteitsvolle dienstverlening in de voor- en naschoolse opvang. Aan dit schitterend aanbod zal uiteraard een prijskaartje hangen, maar deze zal uiteindelijk minder bedragen dan hetgeen de scholen vroegen om een gelijkaardig aanbod te kunnen voorzien. Als we Blankenberge aantrekkelijk willen houden voor jonge gezinnen, moet er ook durven geïnvesteerd worden in deze doelgroep. Het bestuur voegt ook met dit dossier de daad bij het woord”, zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA).