Bubble, Pingu of Peppi: nog tien namen in de running voor pinguïnkuikens Bart Huysentruyt

12 juli 2019

14u09 0 Blankenberge Er zijn tien namen geselecteerd die nog kans maken om gegeven te worden aan de twee donzige babypinguïns van Sea Life Blankenberge.

Afgelopen lente zijn die kuikens geboren. Sea Life schakelt de hulp in van hun bezoekers om de twee diertjes een naam te geven. “We kregen veel goede suggesties binnen, maar we moesten ons beperken tot een top-10", vertelt hoofddierenverzorger Manu Potin. “Zo zijn bijvoorbeeld namen als Happy, Mumble, Indigo al eerder gegeven aan onze pinguïns, dus die namen haalden de selectie niet. We kijken uit naar wat onze bezoekers beslissen. Ze kunnen nog kiezen uit Peppi, Kokki, Bo, Billy, Charlie, Bubble, Splash, Pingu, Sam of Nicol

Wie een suggestie had, kon ze insturen via Facebook en Instagram voor 11 juli. Op de Facebookpagina van het park kan je tot 18 juli stemmen op jouw favorieten. De 2 namen die het meeste steun krijgen van het publiek, worden dan officieel gegeven aan de jongste telgen van het pinguïnverblijf. De geboorte van de twee pinguïns maakt deel uit van het kweekprogramma. De Humboldtpinguïn is namelijk een van de meest bedreigde soorten in de wereld. Deze soort leeft vooral aan de kust van Peru en Chili, en dankt zijn naam aan de Duitse ontdekkingsreiziger Alexander von Humboldt.