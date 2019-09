Brandweerman drinkt één wodka-sprite en ramt negen geparkeerde wagens met pompwagen: 15 dagen rijverbod Mathias Mariën

06 september 2019

16u39 4 Blankenberge Een vrijwillige brandweerman is veroordeeld tot een rijverbod van 15 dagen, omdat hij in augustus vorig jaar een zwaar verkeersongeval veroorzaakte in Blankenberge op weg naar een interventie. De man had nét teveel alcohol in zijn bloed na het drinken van een wodka-sprite en ging met de pompwagen uit de bocht. Negen wagens raakten daarbij vernield. “Ik heb ongelofelijk veel spijt en denk nog vaak terug aan het ongeval”, zegt de man.

Het ongeval gebeurde op 5 augustus vorig jaar langs de A. Ruzettelaan in Blankenberge. De pompwagen van de Blankenbergse brandweer was op weg naar Knokke, waar op het Burgemeester Frans Desmidtplein een zware brand was ontstaan in een flatgebouw. De brandweerwagen met 12.000 liter water aan boord moest er bijstand verlenen, maar raakte onderweg betrokken bij een zwaar ongeval. De bestuurder verloor de controle over het stuur, ramde negen geparkeerde wagens en kwam pas tot stilstand op z'n zijkant. De ravage was enorm.

Eén wodka-sprite

De vrijwillige brandweerman had ’s ochtend al een shift gehad en wilde eigenlijk ‘s middags niet meer beschikbaar zijn. Door een fout in het systeem stond hij toch als “beschikbaar” geregistreerd. Toen er dus een brandoproep binnen kwam, werd hij opgetrommeld. De man – die een glaasje ophad – dacht dat hij nog in staat was om te rijden en vertrok dus met de pompwagen. Toen hij de gps aan het corrigeren was, ging hij uit de bocht. “Het ongeval had niks met alcohol te maken", pleitte zijn advocaat. De brandweerman had dan ook ‘maar’ 0,5 promille in z’n bloed. Volgens de man te wijten aan één wodka-sprite tijdens het koken. Tegenover de politierechter betuigde hij zijn spijt. “Ik droom nog geregeld van het ongeval. En als ik in een voertuig stap, denk ik er nog altijd aan”, klonk het. De rechter veroordeelde hem uiteindelijk tot een geldboete van 800 euro, waarvan de helft effectief, en 15 dagen rijverbod.