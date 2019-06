Brandweer treft bewusteloze bewoonster aan tijdens bluswerken in appartement: flatgebouw volledig ontruimd Mathias Mariën

02 juni 2019

22u47 24 Blankenberge In Blankenberge is zondagavond brand ontstaan in een flatgebouw langs‘De Wandelaar’. De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse en ontruimden het volledige gebouw. Tijdens de bluswerken troffen ze bewoonster bewusteloos aan.

Het vuur ontstond op de vierde verdieping van het gebouw. Volgens de eerste vaststellingen gaat het om een brand die oorspronkelijk begon in de slaapkamer . De brand zorgde voor een fikse rookontwikkeling en ook de vlammen sloegen uit het raam. De toegesnelde brandweer en politie besloten geen risico te nemen en evacueerden alle bewoners. De vlammen waren gelukkig wel snel onder controle en sloegen niet over naar andere woningen in het gebouw. Tijdens de bluswerken trof de brandweer de bewoonster van het desbetreffende appartement aan. Ze werd lange tijd ter plaatse gereanimeerd, maar haar toestand zou zorgwekkend zijn. Het gaat om een vrouw, maar meer info ontbreekt voorlopig. “De geëvacueerde bewoners worden tijdelijk opgevangen in een gebouw van het OCMW aan de overkant van de straat. Vermoedelijk kunnen zij wel snel terug naar huis”, zegt commissaris Philip Denoyette.