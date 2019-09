Brandweer redt koeien uit de gracht in... de Koeistraat Bart Boterman

21 september 2019

15u17 6 Blankenberge De brandweer van Blankenberge rukte zaterdagmorgen uit voor een negental koeien in de sloot, aan de achterkant van een weiland in de Koeistraat. “Bij aankomst waren jammer genoeg al drie koeien verdronken”, zegt brandweerkapitein Marc De Langhe.

De negen koeien in de sloot werden rond 9.30 uur ontdekt, ter hoogte van B&B Over D’Eede. “Het ging om een vrij diepe sloot van twee meter breed. De dieren verkeerden in nood want er waren er al drie verdronken. We zijn erin geslaagd om de zes koeien uit de gracht te halen, met behulp van touwen en een takel. De interventie heeft een tweetal uur geduurd. Ook de overleden koeien hebben we daarna nog uit de gracht gehaald”, aldus De Langhe. Waarom de koeien in de sloot verzeild waren geraakt en bovendien met negen stuks, was niet duidelijk.