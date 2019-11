Brand waarbij moeder en twee kindjes naar ziekenhuis moesten blijkt aangestoken Mathias Mariën

03 november 2019

11u20 82 Blankenberge Langs de Haelenstraat in Blankenberge is zaterdagochtend brand ontstaan in de kelder van een appartementsgebouw. Vijf bewoners, waaronder een mama en haar twee kindjes, moesten door de brandweer geëvacueerd worden. Ze werden preventief overgebracht naar het ziekenhuis. Uit onderzoek blijkt dat er sprake is van brandstichting. “In belang van het onderzoek zal er verder niet gecommuniceerd worden”, laat het Brugs parket weten.

Het vuur ontstond zaterdag in alle vroegte omstreeks 6.30 uur in een flatgebouw vlakbij de Markt. Meteen was een enorme rookontwikkeling zichtbaar buiten het gebouw, wat duidelijk maakte dat het vermoedelijk om een zware brand ging. Ook binnen had er zich een dicht rookgordijn gevormd. Op dat moment waren de bewoners van de drie appartementen allen aanwezig. Door de enorme rookontwikkeling konden zij echter niet meteen hun woningen verlaten langs de trappenhal.

Vier personen, waaronder een mama en haar twee kindjes, konden via een ladder naar beneden gehaald worden. De bewoonster van de bovenste verdieping kon met de ladderwagen geëvacueerd worden Philip Denoyette

Brandstichting

De brandweer was snel ter plaatse en besloot de aanwezige mensen te evacueren. De politie van Blankenberge beveiligde in afwachting van de bluswerken de omgeving en hield nieuwsgierigen op afstand. “Vier personen, waaronder een mama en haar twee kindjes, konden via een ladder naar beneden gehaald worden. De bewoonster van de bovenste verdieping kon met de ladderwagen geëvacueerd worden”, zegt commissaris Philip Denoyette. Eenmaal binnen hadden de hulpdiensten de brand relatief snel onder controle. Uit de eerste vaststellingen bleek meteen dat het vuur vermoedelijk ontstond in de kelder. Omdat de precieze oorzaak echter niet kon achterhaald worden en door de verdachte omstandigheden gezien het vroege uur, besloot het parket een branddeskundige aan te stellen om de oorzaak van de brand te achterhalen. “Die kwam tot de conclusie dat het vuur is aangestoken”, bevestigt het Brugs parket. “In het belang van het verder onderzoek zal er voorlopig niet meer gecommuniceerd worden over de zaak."

Vijf mensen naar ziekenhuis

Ondanks dat de brand snel onder controle was, is de schade in het flatgebouw wel aanzienlijk. De vijf geëvacueerde bewoners, waaronder de moeder met haar twee kinderen, werden zaterdagochtend overgebracht naar het ziekenhuis om te controleren of ze niet teveel rook inademden. Ze liepen gelukkig geen brandwonden op en mochten in de loop van de ochtend opnieuw beschikken. Al zal het wellicht nog enige tijd duren vooraleer ze opnieuw in hun flat op de hoek van de Haelenstraat en Consciencestraat kunnen intrekken. De drie appartementen zijn door de rookschade tijdelijk onbewoonbaar. Het parket van Brugge wil vooralsnog niet kwijt of er al verdachten zijn opgepakt voor de brandstichting.