Brand in kelder van voormalig restaurant snel onder controle Mathias Mariën

22 juli 2020

15u36 0 Blankenberge Even over 13 uur is brand uitgebroken in een voormalig restaurant in de Smet de Naeyerlaan in Blankenberge. De brand ontstond in de kelder van het pand en ging gepaard met veel rookontwikkeling

Omdat de kelders van de aanpalende panden in elkaar lopen, vulden die kelders zich ook met een dikke rook. De brandweer was snel ter plaatse en had de brand snel onder controle. De schade valt al bij al mee en bleef beperkt tot de kelder. In het aanpalende pand, een hotel, verbleven een 15-tal Nederlandse jongeren uit Breda. Die waren op het moment van de brand niet aanwezig, maar vernamen het nieuws in de stad en kwamen afgezakt. Schade in de kamers van het hotel is er niet. De oorzaak van de brand is een smeulende koelkast.