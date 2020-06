Brand aan woonzorgcentrum in Blankenberge snel onder controle Mathias Mariën

02 juni 2020

16u46 2 Blankenberge Aan het woonzorgcentrum Polderzicht in de Albrecht Rodenbachstraat in Blankenberge is dinsdagmiddag even over 15 uur brand uitgebroken. Dat gebeurde aan een afvoerbuis van de verwarmingsinstallatie.

Arbeiders waren er ter hoogte van de buis roofing aan het leggen toen die vuur vatte. Er waren enkele arbeiders in de stookruimte aanwezig, maar die konden de ruimte veilig verlaten. Even werd aan evacueren gedacht, maar dat bleek niet nodig. De bewoners van het woonzorgcentrum merkten zelf weinig van de interventie. De brandweer had het vuur, dat wel met wat rook gepaard ging, snel onder controle. De schade bleef beperkt tot de buis. Niemand raakte gewond.