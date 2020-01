Bom onder Blankenbergse strandbars: gerecht onderzoekt mogelijke prijsafspraken onder uitbaters Mathias Mariën

15 januari 2020

16u55 28 Blankenberge Het gerecht is een onderzoek gestart naar mogelijke prijsafspraken tussen stranduitbaters in Blankenberge. Dat bevestigt burgemeester Daphne Dumery (N-VA). In het kader van het onderzoek werden woensdagochtend meerdere huiszoekingen en arrestaties uitgevoerd. “Als dit klopt, gaat het natuurlijk om zeer ernstige feiten. We hebben de uitbaters daar op voorhand voor gewaarschuwd”, zegt Dumery. Voor uitspraken over de mogelijke gevolgen deze zomer, is het nog te vroeg.

De toekenning van de concessies deed de voorbije maanden heel wat stof opwaaien. De traditionele badkarloting moest van het nieuwe stadsbestuur wijken omdat het vorige systeem juridisch niet waterdicht was. Het is het eerste jaar dat de Blankenbergse stranduitbaters mochten bieden op een plek op het strand voor de komende zeven jaar. Daarover ontstond heel wat ongenoegen, omdat de ‘vaste’ uitbaters vreesden dat het zou uitdraaien op een geval van opbod waarbij geïnteresseerden zonder enige ervaring de plaatsen zouden innemen. “Bovendien hebben wij Blankenberge mee op de kaart gezet en fors geïnvesteerd in onze bars”, klonk het. Uiteindelijk veranderde er na de toekenning amper iets en kon iedereen zijn of haar plaats behouden omdat er geen enkele externe kandidaat voldeed aan de kwaliteitscriteria opgelegd door het stadsbestuur. Op de effectieve bieding bleven de prijzen binnen de perken. In de meeste gevallen werd amper boven de instelprijs van 6.000 euro geboden.

Gewaarschuwd

Het parket startte echter een gerechtelijk onderzoek naar mogelijke prijsafspraken tussen de stranduitbaters. Bij verschillende baigneurs zijn woensdagochtend huiszoekingen uitgevoerd. Ook werden er verschillende mensen gearresteerd. Burgemeester Daphne Dumery (N-VA) wacht het onderzoek af voor grote uitspraken te doen. “Ik zal binnenkort ook zelf verhoord worden door de onderzoeksrechter. Het dossier over de strandconcessies is ondertussen ook in beslag genomen”, zegt Dumery. Voor de officiële toekenning van de concessies, ging het gerucht al de ronde dat de uitbaters onderling afspraken zouden maken over de prijzen. “Ik heb iedereen toen nogmaals gewaarschuwd dat zeker niet te doen en gewezen op de mogelijke gevolgen. Als dit klopt, spreken we natuurlijk over zeer ernstige feiten”, zegt de burgemeester. “Tijdens de bieding zelf heb ik er alleszins niks van gemerkt.”

Gevolgen?

Blijft de vraag wat de gevolgen zullen zijn als het onderzoek aantoont dat er effectief sprake was van prijsafspraken. “Als, en ik zeg als, het zo zou zijn, kunnen we niet doorgaan met de toegekende concessies. Dat zou een ramp zijn voor Blankenberge, want de strandbars zijn méér dan zomaar een trekpleister. In dat geval moeten we bekijken wat de mogelijkheden zijn. Maar in eerste instantie wachten we het onderzoek af. Pas daarna kunnen we daar concrete uitspraken over doen”, besluit Dumery.