Boetes voor dagjestoeristen aan de kust: “Onze boodschap is duidelijk: blijf vooral thuis" Mathias Mariën

21 maart 2020

09u49 218 Blankenberge De politie aan de kust voert dit weekend strenge controles uit. Zo wil ze vermijden dat mensen naar de kustgemeenten afzakken om te gaan uitwaaien. Wie geen geldige reden heeft, riskeert een boete. Afgelopen week schreef de politie van Blankenberge al 17 processen-verbaal uit.

De politiezone Blankenberge/Zuienkerke start vandaag met wegblokkades op alle belangrijke invalswegen. Daarnaast controleren motorrijders de duinen en is ook de federale politie te paard aanwezig. In samenwerking met de strandreddingsdiensten wordt ook een drone ingezet. Verder krijgt de zone versterking van zes inspecteurs in opleiding."Wij zullen de maatregelen strikt toepassen", bevestigt commissaris Philippe Denoyette. "Wie hier niet moet zijn, krijgt meteen een boete. Er volgt niet eerst een waarschuwing. Niet-essentiële verplaatsingen naar de kust zijn uit den boze."



Vooral voor werkgevers die de regels niet respecteren, kunnen de boetes oplopen. Gisteren werden ook al verschillende boetes uitgeschreven. In de namiddag stond de teller op 17, en daar kwamen er 's avonds nog eens 15 bij. Zo hield de politie een busje met zeven Poolse werknemers tegen die op weg waren naar hun hotel. Zij moesten te voet verder, op een veilige afstand van elkaar.

“Blijf thuis”

Denoyette vreest dat er ook dit weekend nog heel wat hardleerse kustgangers naar Blankenberge zullen afzakken. "Onze politiezone is erg actief op sociale media. Je kan je niet voorstellen hoe creatief mensen zijn om een reden te bedenken waarom we hen toch zouden moeten doorlaten. Maar onze boodschap is duidelijk: blijf vooral thuis."