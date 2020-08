Blankenbergse politie voorkomt vechtpartij met leden harde kern Club Brugge: vier supporters bestuurlijk aangehouden Siebe De Voogt

15 augustus 2020

Blankenberge Op de Zeedijk in Blankenberge vond zaterdagavond een opstootje plaats waarbij enkele leden van de harde kern van Club Brugge betrokken waren. Dat bevestigt de lokale politie Blankenberge/Zuienkerke. "Er werden vier bestuurlijke aanhoudingen verricht", zegt commissaris Philip Denoyette.

Na verschillende berichten op sociale media afgelopen week vonden enkele leden van de harde kern van Club Brugge en wat Hells Angels het zaterdag naar verluidt nodig om de lokale politie Blankenberge/Zuienkerke “te hulp te schieten” bij het voorkomen van nieuwe vechtpartijen. Zaterdag dwaalden verschillende mannen van beide groepen volgens de politie al de hele dag rond in de stad.

In de loop van de avond kwam het tot een opstootje waarbij enkele voetbalsupporters betrokken waren. Aanvankelijk meldde de politie dat ook enkele Hells Angels zich mengden, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. Na de problemen van vorig weekend was de politie massaal ter plaatse. Agenten konden dan ook voorkomen dat het tot een echte vechtpartij kwam. “Vier leden van de harde kern van Club Brugge waren boven hun theewater en werden bestuurlijk aangehouden”, zegt commissaris Philip Denoyette. “Zij werden voor een nachtje opgesloten in de cel.” De aanleiding voor het opstootje is niet duidelijk. Enkele bronnen melden dat de voetbalsupporters allochtonen lastig vielen, maar dat kan de politie niet bevestigen.