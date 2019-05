Blankenbergse meeuwen niet langer aan de pil Badstad stopt ook met drones boven nesten en wil strengere aanpak zwerfvuil Bart Huysentruyt

29 mei 2019

14u36 29 Blankenberge Het nieuwe stadsbestuur van Blankenberge gaat niet door met de experimenten met drones boven meeuwennesten en anticonceptiva tussen het voeder. Volgens burgemeester Daphné Dumery (N-VA) moet Blankenberge zich concentreren op het aanpakken van zwerfvuil. “Zolang meeuwen eten vinden, blijven ze toch komen.”

Blankenberge haalde er vorige zomer zelfs het nationale nieuws mee: de anticonceptiepil voor meeuwen. Het idee hadden ze afgekeken in Limburg, waar er met succes een pil was ingevoerd voor de duivenoverlast. De anticonceptiva werd gemengd tussen het voeder voor de meeuwen. “De firma die dit voor onze stad zou uitvoeren, bleek uiteindelijk niet over de juiste attesten te beschikken om dieren te mogen voederen”, zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA), die vorig jaar het experiment mee goedkeurde als lid van het stadsbestuur. “Ik stond er toen ook achter, maar als blijkt dat die firma uiteindelijk aan ons vraagt om nog eens 5.000 euro te investeren, terwijl ze niet in orde zijn, dan houdt het verhaal voor mij op.”

Ook nieuw vorige zomer: drones die over de Blankenbergse daken vliegen om meeuwennesten in kaart te brengen. Dat bleek uiteindelijk wel een succes. Zo'n 300 nesten werden op die manier ontdekt. De brandweer ging op honderd plaatsen ook effectief interventies doen. Eigenaars kregen een brief met de melding om iets aan het meeuwennest op hun dak te doen. “Daarmee is voor ons de kous af", zegt Dumery. “We moeten dit niet elk jaar herhalen. De nesten zijn in kaart gebracht.”

Voormalige meerderheidspartij Open Vld, nu in de oppositie, snapt de zienswijze van het nieuwe college niet. Volgens voormalig burgmeester Patrick De Klerck (Open Vld) riskeert de stad weer grote problemen met meeuwen deze zomer. “Gezien de grote ergernis onder de bevolking over de aanwezigheid van agressieve en vervuilende meeuwen, is het heel spijtig dat deze twee goede maatregelen worden geschrapt. De overlast zal de volgende weken alleen maar toenemen.”

Zo’n vaart zal het niet lopen, denkt Dumery. “Ik begrijp de kritiek niet. We willen, net als iedereen, iets doen aan de meeuwenproblematiek. Dat begint met een nettere stad. Aanpakken van zwerfvuil is wat dat betreft prioriteit nummer één. Dat betekent meer ondergrondse afvalcontainers en meer sensibilisering. Ook de toeristen moeten voldoende geïnformeerd worden, want vaak liggen onze strand nog vol met vuilnis. Dat moet gedaan zijn. We gaan daar deze zomer maximaal op inzetten. Enkel door voedsel in het straatbeeld weg te nemen, kunnen we de meeuwen weghouden.” Dumery voegt er nog aan toe dat ze het probleem weer op de agenda van de kustburgemeesters zal zetten. “Want dit is niet louter een Blankenbergs probleem.”