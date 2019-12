Blankenbergse hotels furieus over nieuwe verblijfstaks: “Veel te duur én veel te snel” Bart Huysentruyt

12 december 2019

16u18 0 Blankenberge Een twintigtal hoteluitbaters heeft donderdag, totaal onverwacht, de voorstelling van de meerjarenbegroting in het stadhuis van Blankenberge bijgewoond. Ze zijn furieus, omdat de badstad vanaf januari een verblijfstaks invoert, wat neerkomt op 650 euro per hotelkamer. “Dat is bijna dubbel zo hoog als Oostende”, zegt Dirk Kamoen van Alfa Inn Blankenberge.

De voorstelling van de investerings- en financieringsplannen was oorspronkelijk enkel voor de media bedoeld, maar de hoteluitbaters hadden er lucht van gekregen en stonden klaar aan de poort van het stadhuis. Burgemeester Daphné Dumery (N-VA) liet hen binnen om mee te komen luisteren naar de investeringen van de komende jaren. Die zijn met 80 miljoen euro niet min: er komt onder meer een nieuw zwembad en een nieuw cultuurcentrum.

Brugge en Oostende

Om dat allemaal te bekostigen, trekt het stadsbestuur de belastingen voor de Blankenbergenaars niet omhoog. “We vinden namelijk dat ook de toeristen mee moeten betalen voor de evenementen, mooie straten en accommodatie die we hier voorzien", zegt Dumery. “Daarom voeren we een toeristentaks of verblijfsbelasting in. Toeristen zullen dus, net als in andere steden zoals Brugge of Oostende, voor het eerst een belasting betalen om hier te overnachten.”

“Te hoog”

Maar dat is dik tegen de zin van de hoteluitbaters, die niet akkoord gaan met de timing van de belasting én de hoogte ervan. “Wij kunnen hier onmogelijk op anticiperen", zegt Dirk Kamoen, hoteluitbater van Alfa Inn en voorzitter van Horeca Blankenberge. “We weten pas sinds een paar dagen wat ons vanaf 1 januari 2020 te wachten staat. Maar er zijn al boekingen voor komend jaar vastgelegd, zonder dat we de prijzen voor die gasten hebben kunnen aanpassen. Bovendien is de taks ook veel te hoog. Met 650 euro per hotelkamer zal mij dat op jaarbasis straks meer dan 50.000 euro kosten. Dat is gigantisch.”

Niet zoveel te beleven

Kamoen vergelijkt de prijzen met die in Oostende, waar een gelijkaardige taxatie geldt. Al ligt het bedrag daar ruim lager: 380 euro per hotelkamer. “In andere kustgemeenten gaat de belasting gradueel omhoog. Wij starten meteen als de duurste van alle kustgemeenten. Terwijl er in Blankenberge toch niet zoveel te beleven valt tijdens de winter als bijvoorbeeld in Oostende. We moeten niet gek gaan doen.” Volgens schepen van Financiën Jurgen Content (sp.a) rekenen sommige hotels in Blankenberge al jaren een toeristenbelasting aan, zonder dat die effectief bestaat. “Daar ligt voor een deel het probleem”, zegt hij. “Het bedrag dat we vragen, ligt echt niet zo hoog. Hotels die 2,5 euro per nacht extra zouden vragen, zullen dat geld makkelijk kunnen storten in de stadskas. We zijn hier niet onredelijk geweest.”

De hotelsector vraagt nog een gesprek met de burgemeester en hoopt dat er minstens een jaar uitstel gegeven wordt.