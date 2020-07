Blankenbergse Havenfeesten bestaat 70 jaar en dat lees je voortaan in een boek Bart Huysentruyt

08 juli 2020

08u16 0 Blankenberge Het jubileumboek ‘70 Jaar Havenfeesten’ is klaar. De havengebuurtekring overhandigde het eerste exemplaar aan schepen van Cultuur Alfons Monte (N-VA).

De voorinschrijving was een enorm succes en zo werd er opgemerkt dat er zeer veel interesse is voor dit sympathieke evenement, elk jaar rond Hemelvaart in Blankenberge. Folklore is het codewoord tijdens de Havenfeesten. Blankenberge keert dan even terug naar de jaren waarin visserij nog zoveel belangrijker was. Dit jaar was er door de coronacrisis geen editie. De oplage van het boek is 400 exemplaren. Het fotoboek kwam tot stand met steun van de stad Blankenberge en Kusterfgoed, projectvereniging van het cultureel erfgoed van de kustgemeenten. Het boek is verkrijgbaar in het infopunt Toerisme langs de Hoogstraat in Blankenberge.