Blankenberge wil extra treinen naar Antwerpen: “Veel van onze tweedeverblijvers komen van daar” Bart Huysentruyt

12 februari 2020

09u49 0 Blankenberge Blankenberge, dat wel eens smalend Antwerpen-Strand wordt genoemd, wil extra treinverbindingen met de stad waarmee ze al eens vergeleken wordt. Het cliché is ook gewoon waar, zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA). “Er komen nu eenmaal veel Antwerpenaren op vakantie naar hier.” Ze heeft haar collega en partijvoorzitter Bart De Wever alvast een brief geschreven.

Zoals bekend wordt momenteel een nieuw vervoersplan van de NMBS opgemaakt. De lokale besturen zijn de voorbije weken uitgenodigd door de top van de NMBS om daar nog eens hun zeg over te doen. De grote lijnen liggen al vast. Zo was eerder bekend dat Brugge een betere verbinding krijgt met Zeebrugge. Ook Blankenberge heeft een prioriteitenlijst en daar is de verbinding met Antwerpen het hoofdpunt.

Tweedeverblijvers

“We willen een extra IC-trein inleggen tussen het station van Blankenberge en Antwerpen-Centraal”, zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA). Vandaag rijdt er slechts één trein om het uur van Blankenberge naar Antwerpen en omgekeerd. Bovendien moeten reizigers telkens overstappen in Gent-Sint-Pieters. “Er komen nu eenmaal veel Antwerpenaren op vakantie naar Blankenberge. Veel van onze tweedeverblijvers zijn ook afkomstig uit de sinjorenstad. Deze verbintenis willen we dan ook graag letterlijk in de praktijk omzetten.”

Tweede trein

Om deze wens extra kracht bij te zetten, stuurde burgemeester Daphné Dumery vorige week een brief naar Bart De Wever, de burgemeester van Antwerpen. Dat ze beide tot dezelfde politieke strekking horen, kan het dossier alleen maar vooruithelpen. Dumery legt in de brief aan haar collega uit hoe belangrijk de letterlijke en figuurlijke verbinding is tussen beide steden. “Dat de nood aan zo’n extra IC-verbinding groot is blijkt ook uit het feit dat Oktai Aliev, een stagiair bij HR Rail, bezig is met het opstellen van een enquête die hij graag had ingediend aan de directie van NMBS in Brussel. Volgens hem zouden veel mensen graag een tweede IC-trein willen zien. Het zou bovendien meer reizigers aantrekken die nu momenteel door de minder rijke dienstregeling de auto nemen.”

Meerdere overstappen

Een extra IC-trein tussen Blankenberge en Antwerpen biedt alleen maar voordelen, meent Dumery. “De vele dagjestoeristen zullen veel vlotter op hun bestemming geraken. Ik heb het dan ook over de Blankenbergenaar die eens dagtrip naar Antwerpen wil maken. Nodeloos in de file staan of treinreizen met meerdere overstappen zijn op die manier verleden tijd.” Sandy Buysschaert, CD&V-schepen van Mobiliteit, wijst ook op het belang van het station van Blankenberge. “Het is één van de weinige stations aan de kust die meteen in het centrum aankomt. Het verleden heeft aangetoond dat een versterking van het aanbod van en naar Blankenberge resulteert in een hoger groeicijfer dan gemiddeld. We blijven eraan werken om iedereen te overtuigen van het groeipotentieel.”