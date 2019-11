Blankenberge werft extra GAS-ambtenaar aan: “Om foute parkeersituaties aan te pakken” Bart Huysentruyt

05 november 2019

12u42 0 Blankenberge De gemeenteraad van Blankenberge buigt zich volgende week over de aanwerving van een bijkomende GAS-ambtenaar. Die moet zich uitsluitend bezighouden met foutieve parkeersituaties.

Blankenberge hanteert al jaren een sanctiereglement met GAS-boetes. Daarvoor heeft het al zeven ambtenaren in dienst. Daar komt nu nog iemand bij die zich uitsluitend met overtredingen op stilstaan en parkeren zal bezighouden. “We hebben het systeem van de GAS-boetes in juni uitgebreid met die overtredingen”, zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA). “Het is daarom noodzakelijk dat we iemand aanwerven die zich specifiek deze problematiek kan aantrekken. De politie vindt die overtredingen niet meer prioritair. Daarom buigt de stad zich erover. We weten dat veel mensen zich storen aan anderen die voor garages geparkeerd staan of onnodig lang los- en laadzones inpikken. Daar willen we paal en perk aan stellen. Ook parkeren op voetpaden kan in Blankenberge niet meer.”