Blankenberge vraagt hotel- en stranduitbaters om toiletten beschikbaar te houden: “Voor wie wil komen uitwaaien aan zee” Bart Huysentruyt

16 maart 2020

18u46 42 Blankenberge De stad Blankenberge neemt maatregelen voor de getroffen sectoren en gezinnen in de coronacrisis. Zo wordt de horeca dit jaar maar de helft van de belastingen aangerekend. In ruil vraagt de stad aan hotel- en stranduitbaters om hun toiletten beschikbaar te houden.

“Voor wie wil komen uitwaaien aan zee en op zoek is naar een toilet, roepen wij hoteliers en stranduitbaters op om hun sanitaire faciliteiten ter beschikking te stellen voor bezoekers”, zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA). Verder gaat de stad de getroffen ondernemers financiële ademruimte geven. “De belasting op terrassen wordt vrijgesteld voor de helft van het jaar”, zegt Dumery. “Dat geldt ook voor de verblijfsbelasting die hotels moeten betalen. Voor getroffen concessionarissen met een toeristische inslag en die buiten de steun van de hogere overheid vallen, wordt een herberekening voorzien voor de periode van de sluiting.”

Markten kunnen doorgaan tijdens de week, maar worden beperkt tot verkoop van voedingswaren. De volledige ruimte van de Grote Markt wordt benut waardoor er voor de bezoekers voldoende afstand gecreëerd wordt. De marktkramers die non-food producten aanbieden krijgen een herberekening van hun abonnementsprijs voor de duurtijd van de maatregel. Belastingen die betrekking hebben op het jaar 2020 zullen pas in het najaar naar de belastingplichtigen worden gestuurd. Mensen die nu tijdelijk geconfronteerd worden met mindere inkomsten of technische werkloosheid krijgen hierdoor wat meer financiële ademruimte.

Verscheidene handelszaken schakelen noodgedwongen over van klassieke bediening naar afhaal- of thuisbezorgingsdienst. Op de website van het Lokaal Bestuur Blankenberge vind je steeds een actuele lijst van restaurants, snackbars en andere handelszaken die een alternatieve service aanbieden. Hetzelfde is mogelijk voor winkels die in het weekend moeten sluiten, maar die wel over een webshop beschikken. Deze lijst wordt continue up-to-date gehouden. Handelaars die hun diensten willen aanbieden, nemen contact op met toerisme@blankenberge.be of 050/63.66.20.

De voorlopige lijst met afhaalrestaurants vind je op www.blankenberge.be/restaurants-en-snackbars-met-afhaal-en-thuislevering.