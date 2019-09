Blankenberge voert reconversiepremie af: “Gaan promotoren niet meer subsidiëren” Bart Huysentruyt

09 september 2019

20u03 0 Blankenberge Blankenberge schaft de reconversiepremie af.

Dat is een premie die je bij de gemeente kon aanvragen bij de renovatie of totale vernieuwing van een oud pand in het centrum. De premie is destijds ingevoerd om het centrum van Blankenberge snel te moderniseren. “Maar er werd nauwelijks gebruik van gemaakt”, zegt schepen van Financiën Jurgen Content (sp.a). “Bovendien schiet de premie al jaren haar doel voorbij. Het zijn namelijk de bouwpromotoren die ervan profiteren. Nochtans zijn zij niet het doelpubliek waarvoor de premie is ingevoerd. We appreciëren hun inspanningen in Blankenberge, maar we gaan hen daarvoor niet subsidiëren.” De premie, waarvoor jaarlijks zo'n 165.000 euro ingeschreven stond in de boekhouding, wordt per direct afgevoerd. “We bekijken andere mogelijkheden om het vernieuwen van onze binnenstad aantrekkelijker te maken", aldus nog Content.