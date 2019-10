Blankenberge viert 750ste verjaardag met Suske en Wiske-strip, expo en nieuw logo Bart Huysentruyt

23 oktober 2019

12u51 10 Blankenberge De stad Blankenberge viert in 2020 de 750ste verjaardag en doet dat met een jaar vol activiteiten. Zo komt er een hippe expo over haar geschiedenis, infozuilen met leuke weetjes en een re-enactmentweekend. Er is ook een tijdelijk, nieuw stadslogo. Maar het leukste van al: er komt een Suske en Wiske-strip uit ter ere van de verjaardag, die zich afspeelt in Blankenberge.

In 2020 reis je terug in de tijd in Blankenberge, de kustplaats die in 1270 officieel een gemeente werd. Toen was Blankenberge nog een parochie van de ‘heerlijkheid’ Uitkerke. Het was Margaretha van Constantinopel die de beslissing nam om die vissersgemeenschap als een stad te erkennen. “Sindsdien kende Blankenberge veel hoogtepunten, maar ook diepe dalen”, zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA). “Het rijke verleden is voor velen onbekend, maar tijdens het feestjaar brengen we daar verandering in.”

Station van Uitkerke

Napoleon Bonaparte verbleef ooit één nacht in Blankenberge, de eerste strandredders waren er al in 1835 en de torenspits van de Sint-Rochuskerk is pas later bijgebouwd: dat zijn maar enkele van de vele weetjes die in 2020 opduiken tijdens een trendy binnenexpo. Die zal te zien zijn in De Meridiaan. Je wandelt er letterlijk door de geschiedenis van de stad. Ook een buitententoonstelling met infozuilen op interessante locaties in Blankenberge en Uitkerke zal verhalen vertellen. Zo komt er bijvoorbeeld een zuil op de plaats waar ooit het treinstation van Uitkerke zich bevond.

Geen zwart-wit

Het stadsmagazine Hallo Blankenberge wijdt in januari een volledig nummer aan de grote verjaardag. “Een collector’s item”, voorspelt Dumery. “Het tijdschrift zal vol anekdotes, foto’s en duiding staan.” Opvallend: ruim anderhalf jaar na de voorstelling van de nieuwe huisstijl en het nieuwe stadslogo komt er in 2020 - tijdelijk - een nieuw logo. De zwart-witte strepen maken even plaats voor een kleurrijk hart. “Omdat het feest is”, legt de burgemeester uit. “De vele kleuren symboliseren ook de vele verhalen en gedaantes van Blankenberge. De feestelijke sfeer zal overal in de stad te zien zijn.”

Bloemencorso

Nog leuke activiteiten in het feestjaar zijn Bel’Lumière op 31 januari en 1 februari, een re-enactmentweekend rond 8 mei en een remembrance ball, dat 75 jaar Bevrijding viert. Ook het Bloemencorso eind augustus zal een feestelijk tintje krijgen. In 2020 is de bloemenstoet immers 125 jaar jong. Als klap op de vuurpijl komt er volgend jaar ook een stripalbum van Suske en Wiske uit, dat zich afspeelt in Blankenberge. Benieuwd hoe dat afloopt...