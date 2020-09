Blankenberge verwelkomt weer foorkramers tijdens ‘bubbelkermis’ Bart Huysentruyt

14u50 0 Blankenberge Tijdens het weekend van vrijdag 11 september tot en met zondag 13 september vindt er na lange tijd opnieuw een kermis plaats in Blankenberge, net voor het stadhuis op het J.F. Kennedyplein.

Door de coronamaatregelen zijn de afgelopen maanden heel wat evenementen geannuleerd. De foorkramers zitten daardoor al maanden zonder werk en dus ook zonder inkomen. Tijdens de ‘bubbelkermis’ in Blankenberge komt daar verandering in. Zoals de naam laat uitschijnen, staat de beleving binnen de eigen bubbel centraal. Het ‘anderhalvemeteren’ blijft belangrijk en een mondmasker dragen zal verplicht zijn wanneer je de site betreedt. De ‘bubbelkermis’ is vrijdag geopend van 16 tot 20 uur. Op zaterdag en zondag telkens van 14 tot 20 uur.