Blankenberge verplicht mondmaskers rond schoolomgevingen Bart Huysentruyt

17 september 2020

11u02 0 Blankenberge De stad Blankenberge verplicht voortaan het dragen van een mondmasker rond de schoolpoorten. Dat heeft burgemeester Daphné Dumery (N-VA) donderdag beslist.

Het dragen van een mondmasker rondom de schoolpoorten wordt door heel wat scholen al aangeraden, maar de stad Blankenberge stelt vast dat die suggestie vaak niet opgevolgd wordt. “Daarom zal het voortaan verplicht zijn om tussen 7 en 19 uur een mondmasker te dragen rond de schoolomgevingen”, zegt Dumery. Een recente coronabesmetting in de middelbare school Sint-Jozef Sint-Pieter in de Weststraat speelt mee in de besluitvorming. “Steeds meer scholen zien leerlingen in quarantaine gaan door positieve coronagevallen. We willen vermijden dat de cijfers in Blankenberge de lucht ingaan.”