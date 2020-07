Blankenberge verplicht mondmasker op openbare markt, ook Sea Life en Casino volgen Bart Huysentruyt

08 juli 2020

17u07 10 Blankenberge De stad Blankenberge verplicht voortaan mondmaskers op haar openbare markt. “Het wordt steeds drukker aan de kust en we kunnen de anderhalve meter afstand niet meer garanderen", voert burgemeester Daphné Dumery (N-VA) aan.

De burgemeester zat woensdagnamiddag samen met de Veiligheidscel van de stad en nam daar de beslissing. “We merken dat het dag na dag drukker wordt aan de kust, ook in Blankenberge. Maar het 1,5 m afstand houden en het dragen van een mondmasker wordt systematisch vergeten. Iedereen heeft ze, niemand draagt ze. Mensen wandelen langs elkaar heen alsof er niets aan de hand is. Dat kan niet. We blijven sensibiliseren om in het drukkere kernwinkelcentrum en in de winkels zo veel mogelijk een mondmasker te dragen. Je beschermt jezelf, maar vooral ook de medemens.”

Trekpleister

Op de openbare markt van komende vrijdag wordt het zelfs verplicht. “Ik heb daartoe een burgemeestersbesluit genomen", zegt Dumery. “Onze markt is een toeristische trekpleister. Daarvoor komen mensen met de kusttram tot in Blankenberge. Ik kan onmogelijk inschatten hoeveel volk erop af komt. Daarom is een mondmasker dragen daar voortaan verplicht. Er zijn drie apotheken in de buurt waar je mondmaskers kan aankopen, mocht dat nodig zijn.”

Ook Sea Life, Belle Epoque Centrum...

De stad bezorgt ook een affiche aan de handelaars die in hun zaak het dragen van een mondmasker willen verplichten. Zij kiezen zelf om deze maatregel in te voeren. Zo heeft het Casino van Blankenberge beslist om het voorbeeld van de markten te volgen en ook in Sea Life is een mondmasker voor volwassenen verplicht. Ook bij een bezoek aan onze expo’s zoals 750 jaar Blankenberge, Suske en Wiske: 75 jaar of het Belle Epoque Centrum zal voortaan een mondmasker verplicht worden.