Blankenberge test verschillende cameratypes om netwerk verder uit te rollen: aantal vaste camera’s wordt verviervoudigd Mathias Mariën

02 september 2020

11u50 14 Blankenberge De stad Blankenberge maakt volop werk van de uitbouw van het cameranetwerk. Woensdag werden verschillende systemen getest. Bedoeling is dat het aantal camera’s wordt verviervoudigd. “De zeedijk en het centrum zullen op die manier onder camerabewaking staan", zegt commissaris Philip Denoyette.

Het stadsbestuur van Blankenberge maakte eind vorig jaar al bekend dat het de komende jaren een fikse inhaalbeweging wil maken op vlak van camerabewaking. Momenteel staan er vier vaste camera’s op het grondgebied, maar tegen 2022 moeten er dat zestien zijn. Daarvoor wordt een investering van 900.000 euro voorzien. Woensdag werden verschillende types getest in het kader van een openbare aanbesteding. “We zullen vooral letten op de beeldkwaliteit en de mogelijkheden”, zegt commissaris Denoyette. Eerder werd in de badstad al een glasvezelnetwerk aangelegd om de uitrol van het cameranetwerk mogelijk te maken. Zo moet in de loop van 2021 de volledige Zeedijk onder camerabewaking staan. Verder wordt ook nog een mobiele camera aangekocht die kan ingezet worden op diverse plaatsen. “Aanvullend beschikken we ook nog over onze ANPR-camera’s (met nummerplaatherkenning, red.)”, aldus Denoyette.

Vooral tijdens drukke zomermaanden zullen de extra camera’s geen overbodige luxe zijn. In augustus nog werd dat duidelijk tijdens de strandrellen, toen de politie heel wat beelden van burgers moest gebruiken om onruststokers te identificeren.