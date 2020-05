Blankenberge stelt herstelplan voor: extra terrassen én waardebon voor elke inwoner Mathias Mariën

25 mei 2020

18u43 2 Blankenberge De stad Blankenberge maakt 1,5 miljoen euro vrij voor herstelmaatregelen om de lokale economie en vrijetijdssector na de coronacrisis te doen heropleven. Zo krijgt elke inwoner een waardebon van 20 euro die ze kunnen spenderen bij lokale handelaars. Voor een tweede verblijf wordt dat 50 euro. “Verder zullen we per horecazaak onderzoeken hoe we de terrassen kunnen uitbreiden”, zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA).

Behalve het strandplan, waarbij maximaal 10.000 bezoekers zullen toegelaten worden op het strand, heeft Blankenberge ook de rest van het huiswerk klaar voor het ‘post-coronatijdperk’. “Onze badstad is tot ver gekend als een levendige plaats met veel horecagelegenheden en gezellige winkelstraten. De coronacrisis komt bikkelhard aan”, beseft burgemeester Dumery. “De uitdaging voor deze sectoren is dus groot. Daarom nemen we als bestuur verscheidene steunmaatregelen. Die komen ten goede aan de inwoners en tweedeverblijvers én vloeien terug naar de lokale economie en vrijetijdssector."

Belasting gehalveerd

Een van de maatregelen is dat elke inwoner een waardebon van 20 euro krijgt om te spenderen bij de lokale handelaars. Per tweede verblijf schrijft het stadsbestuur een waardebon van 50 euro uit. Verder krijgt elke inwoner en tweedeverblijver ook een vrijetijdspas ter waarde van 10 euro. Voor de horeca worden de tarieven van de verblijfsbelasting en de belasting op terrassen gehalveerd voor het jaar 2020.

Vier toeristische delen, vier kleuren

Eerder nam het stadsbestuur al stappen om het winkelen veiliger te maken. “We moeten bezoekers en inwoners het vertrouwen geven dat winkelen in Blankenberge op een veilige en gezonde manier kan. Daar moet maximaal op ingezet worden", benadrukt Dumery. Zo wordt de stad ingedeeld in vier toeristische delen met elk hun eigen bewegwijzering. Dat zijn het kernwinkelgebied (gele kleur), de haven (donkerblauw), SEA Life en Pier (groen) en het strand (lichtblauw). Op die manier zal geprobeerd worden de toestroom aan bezoekers te spreiden over de stad. “Kleinschalige animatie en ontspanning zullen ervoor zorgen dat bezoekers verrast worden door de omgeving waar ze naartoe geleid worden”, zegt de burgemeester.

Extra terrassen

Voor de horeca is er nog meer goed op komst. “Belangrijk zal zijn dat er bij een heropening voldoende ruimte ter beschikking is", zegt Daphne Dumery. “Daarom zal per horecazaak onderzocht worden hoe we de terrassen kunnen uitbreiden op het openbaar domein zonder dat de veiligheid van de voetgangers in het gedrang komt. Waar mogelijk zal alleen plaatselijk verkeer toegelaten worden. Zo zal bijvoorbeeld de toegang tot de Grote Markt voor gemotoriseerd verkeer beperkt worden, zodat de aanpalende straten rondom het plein voorbehouden kunnen worden voor terrassen.”