Blankenberge sluit haar Noordzeebad weer: “Willen burger zoveel mogelijk beschermen” Bart Huysentruyt

29 juli 2020

21u10 0 Blankenberge De Blankenbergse veiligheidscel heeft beslist om het Farys Noordzeebad vanaf donderdag weer te sluiten. De nieuwe opstoot van het coronavirus is de boosdoener.

“Deze beslissing werd genomen uit veiligheidsoverweging en ligt in het verlengde van een eerdere sluiting van het zwembad van Sport Vlaanderen Blankenberge”, zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA). “Het is een drastische, maar weloverwogen maatregel. Gezien het stijgende aantal coronabesmettingen willen we de burger zo veel mogelijk beschermen”.

Wanneer het zwembad terug opent, is nog onduidelijk. Dat hangt onder meer af van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.