Blankenberge pakt uit met reuzenrad van 40 meter hoog: “Het uitzicht wordt fenomenaal” Bart Huysentruyt

24 juni 2020

16u04 0 Blankenberge Blankenberge pakt deze zomer uit met een attractie die je naar ongekende hoogtes brengt. Een gigantisch reuzenrad van 40 meter hoog gunt je straks aan de Vuurtoren een fenomenaal zicht op haven en zee.

“Het staat garant voor een schitterend 360 graden-uitzicht over de haven en de binnenstad”, zegt schepen van Middenstand Benny Herpoel (N-VA). Het reuzenrad wordt op dit ogenblik geplaatst. Vanaf 1 juli kan je tot en met 13 september genieten van vergezichten. “Het past in ons spreidingsplan om de centrumstraten deze zomer te ontlasten van grote drukte. Mensen die naar de westelijke kant van onze stad komen zullen alvast niet ontgoocheld zijn. Het reuzenrad komt vlakbij het pop-upcafé van De Mol en het overzetbootje dat de bezoeker van de ene kant van de haven naar de andere brengt. Daar zullen de vele handelszaken in de buurt sowieso een graantje van mee kunnen pikken.”