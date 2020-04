Blankenberge niet weigerachtig tegenover dagpas: “We hebben het meest compacte strand van de kust” Bart Huysentruyt

17 april 2020

09u33 4 Blankenberge De stad Blankenberge schiet het voorstel van Bart Tommelein, om deze zomer met een toegangspasje te werken aan de kust, niet meteen af. Maar volgens burgemeester Daphné Dumery (N-VA) moet er dan wel een eenvormig reglement komen voor de hele kust.

“Want er zijn best veel mensen die ‘s morgens een wandeling gaan maken in Knokke, ‘s middags lunchen in Blankenberge en ‘s avonds uitwaaien in De Haan. Als er voor elk van die gemeenten een ander pasje in omloop is, wordt dat wel heel verwarrend. Ik pleit dus voor eenvormigheid.” De burgemeester van Blankenberge begrijpt haar collega Bart Tommelein (Open Vld), die donderdag voorstelde om een toegangspas in te voeren. “Oostende en Blankenberge beschikken over de drukste en meest compacte stranden aan de kust. Op een zomerdag zit hier 30.000 man op het strand. Dat is een festival of zo je wil een pretpark. Er is meer dan één ingang. Hoe gaan we dat allemaal controleren?”

In Oostende wil Tommelein voorrang geven aan de eigen bewoners, en aan mensen die belasting betalen voor een tweede verblijf: “Ik ben ook die mening toegedaan, maar gaan we straks elk tweedeverblijf controleren of daar de juiste mensen verblijven? Ik kijk nu vooral naar de expertengroep. Zij zullen met aanbevelingen moeten komen, denk ik.”

De kustburgemeesters vergaderen straks om 12 uur. Mogelijk komt er dan al een gezamenlijk standpunt.