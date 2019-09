Blankenberge maakt omgeving zwembad en sportterreinen rookvrij: “Kinderen moeten niet verleid worden om te roken” Mathias Mariën

27 september 2019

15u13 0 Blankenberge Stad Blankenberge pakt uit met haar eerste actie binnen de campagne Generatie Rookvrij: vanaf 1 oktober worden alle sportaccommodaties, sportterreinen en speelpleinen rookvrij.

“Ieder kind moet de kans krijgen om rookvrij op te groeien”, zegt burgemeester Daphne Dumery. “Dit in een omgeving waar er niet gerookt wordt en zonder verleidingen om te roken. Zo kunnen onze kinderen en jongeren opgroeien als een generatie die zélf bewust kiest voor een gezonde, positieve en rookvrije toekomst, een Generatie Rookvrij”. Vanuit het lokaal bestuur zal er de komende periode gesensibiliseerd worden. Wie rookt zal in eerste instantie attent gemaakt worden op het verbod. Als sensibilisering niet volstaat, zal er overgegaan worden tot het opleggen van een GAS-boete. Deze maatregel staat in de nieuwe algemene politieverordening en geldt in de omgeving van d’Hoogploate, de Sportdoze, het Noordzeebad, het skatepark, maar ook op alle openluchtsportvelden en speelpleinen is het verboden te roken.

Veilig en gezond amuseren

Burgemeester Daphné Dumery: “We roepen alle gebruikers van onze sportaccommodaties, sportterreinen en speelpleinen op om samen met ons dit engagement aan te gaan. Kinderen en jongeren moeten zich veilig en gezond kunnen amuseren. Wij vragen iedereen om het goede voorbeeld te geven, om niet te roken in de buurt van onze kinderen en jongeren, want zien roken, doet roken. Laat ons samen dit engagement aangaan.”