Blankenberge laat uitzonderlijk honden toe op het strand: “Nu de toeristen er niet zijn, geven we alle ruimte aan de viervoeters” Bart Huysentruyt

01 april 2020

15u26 6 Blankenberge Bij burgemeestersbesluit mogen er, zolang de coronacrisis duurt, honden op het strand van Blankenberge. Normaal is dat vanaf het paasverlof niet meer toegestaan.

“Honden mogen tussen het paasverlof en 15 september niet op het strandgedeelte uitstrekt van het staketsel tot en met de voet van de duinen aan de Gadeynehelling", zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA). “Die beslissing is er vooral om dan de toeristen alle rust te geven om van ons strand te genieten. Maar omdat die toeristen er nu door de coronacrisis niet zijn, geven we het strand aan onze inwoners en hun trouwe viervoeters. We beschikken over een prachtig ruim strand waar social distancing kan verzekerd worden. Dit geldt enkel voor mensen die in Blankenberge verblijven.”