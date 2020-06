Blankenberge krijgt met Tintersweghe nieuw bedrijvenpark van 17.000 vierkante meter Bart Huysentruyt

23 juni 2020

15u54 0 Blankenberge Langs de belangrijke toegangsweg Brugse Steenweg in Blankenberge rijst een nieuw bedrijvenpark uit de grond. De opbouw van project Tintersweghe, want zo zal het business park heten, is zopas van start gegaan.

Met Tintersweghe komen er 35 units bij: 31 opslagruimtes en 4 kantoorruimtes. Het business park is voornamelijk toegankelijk voor lokale logistieke, productie- en opslagbedrijven en is samen goed voor 17.000 vierkante meter. Het project kent nu al een groot succes, zo zijn 32 van de 35 units reeds verkocht. “Het is vooral de bedoeling om met dit business park ruimte te creëren voor lokale starters en kmo’s die op zoek zijn naar een centraal gelegen uitvalsbasis”, zegt Jelle Vandendriessche van ontwikkelaar Hexagon. “De units worden ook zodanig gebouwd dat ze kunnen ingedeeld worden naar wens en zijn vooral geschikt voor logistieke, productie- en opslagbedrijven.” Eind dit jaar nemen de eerste bedrijven intrek in de bedrijvenzone.