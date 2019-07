Blankenberge krijgt hellende strekdam tegen verzanding: kostprijs wordt geschat op 19 miljoen euro Mathias Mariën

16 juli 2019

17u27 0 Blankenberge Het is nu duidelijk hoe de nieuwe strekdam er in Blankenberge zal uitzien. De beslissing viel uiteindelijk op een hellende dam die langzaam in zee verdwijnt. Het idee van een gewone golfbreker werd zo van tafel geveegd.

De strekdam is broodnodig omdat de havengeul te snel verzandt. De voorbije maanden voeren verschillende jachten zich al vast. Tijdens stormen stroomt er heel wat zand in de havengeul. Dat is dus heel gevaarlijk voor boten die van en naar de jachthaven varen. De nieuwe strekdam moet dat zand nu tegenhouden. Een hellende dam vermindert het zandtransport naar de havengeul en beperkt tegelijkertijd ook de hinderlijke stromingen aan de kop van de dam. Dat is van belang bij het in- en uitvaren van de haven. De hellende dam zal door de getijwerking aangroeien met algen en zal hierdoor dus niet toegankelijk zijn. Extra nieuws is dat het bestaande betonnen westerstaketsel wordt afgebroken. Het project kost zo'n 19 miljoen euro. De bouw start in 2021.