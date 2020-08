Blankenberge haalt de wereldpers: “Zonnebaders storten er zich op elkaar” Bart Huysentruyt

09 augustus 2020

15u12 24 Blankenberge De massale vechtpartij op het strand van Blankenberge is ook de wereldpers niet ontgaan. Onder meer de Britse tabloid The Sun bericht er uitgebreid over: “Een stoel wordt weggegooid en zonnebaders storten er zich op elkaar.”



De Nederlandse krant De Telegraaf noemt het zo: “Tientallen mensen gaan elkaar te lijf op het strand van Blankenberge in België. De politie moet pepperspray en wapenstokken gebruiken om de menigte in bedwang te houden.” Ze plaatsen er ook de waanzinnige videobeelden bij. In het Britse The Sun hebben ze het over heetgebakerde strandgangers: “Ze bekampten elkaar onder meer met parasols tijdens een strandgevecht in België.”

De Amerikaanse website TMZ.com pikte de videobeelden op en verwoordt het zo: “Amerikanen zijn niet de enigen die knettergek worden dezer dagen. Ook in de rest van de wereld is het chaos. Meer bepaald in België, waar agenten met hun eigen burgers vechten.”