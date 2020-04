Blankenberge bezorgt haar inwoners elk twee mondmaskers Bart Huysentruyt

24 april 2020

17u36 40 Blankenberge Blankenberge zal gul zijn met mondmaskers voor haar eigen inwoners. Het stadsbestuur besliste vrijdag om er twee per inwoner te voorzien.

“We kochten zopas 50.000 chirurgische mondmaskers aan om onder de inwoners te verspreiden”, zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA). “Al sinds langere tijd is er een gedreven ploeg van vrijwilligers achter de schermen bezig om stoffen mondmaskers te maken. Het bestuur koos voor een gefaseerde aanpak, waarbij verschillende doelgroepen aan bod komen. Zij konden tot nu toe al bijna 1.300 mondmaskers bezorgen aan de tachtigers in onze stad. Daarmee is deze doelgroep bijna volledig voorzien.”

Een volgende groep die zo snel mogelijk maskers krijgt, zijn de leerlingen en leerkrachten van het basisonderwijs. “Het bestuur voorziet de stoffen, de vrijwilligers zetten zich op hun beurt in voor het vervaardigen van de maskers”, aldus Dumery. De overige inwoners kunnen vanaf midden mei een gratis afhaalpakket met twee chirurgische mondmaskers afhalen in alle apotheken van de stad. “Aan de hand van je farmaceutisch dossier zal je identiteitskaart ingescand worden. Iedere persoon heeft recht op één pakket van twee maskers”, vervolgt Dumery.

Een exacte datum wordt later meegedeeld.

