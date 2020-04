Bewoner van wzc De Strandjutter test positief op coronavirus, afdeling in quarantaine Bart Huysentruyt

07 april 2020

17u10 0 Blankenberge Een bewoner van woonzorgcentrum De Strandjutter in Blankenberge heeft positief getest op COVID-19. Dat heeft het stadsbestuur van Blankenberge laten weten. De afdeling is in quarantaine geplaatst.

“Op dinsdagochtend is de positieve test gecommuniceerd", zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA). “De bewoner en de volledige afdeling zijn onmiddellijk in quarantaine geplaatst en de nodige voorzorgsmaatregelen ten aanzien van de andere bewoners en het personeel zijn genomen. De besmette persoon stelt het momenteel goed en vertoont matige klachten. Haar familie is reeds op de hoogte gebracht.”