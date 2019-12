Bestuurder van BMW met gestolen nummerplaten probeert agenten aan te rijden tijdens wilde achtervolging Bart Boterman

26 december 2019

14u39 130 Blankenberge In Blankenberge en Zeebrugge heeft de politie woensdagnamiddag een BMW met gestolen nummerplaten achtervolgd. Daarbij moesten agenten meermaals uit de weg springen om niet aangereden te worden, werd een combi aangereden en haalde de auto snelheden tot 140 km per uur in de bebouwde kom. Na meerdere mislukte pogingen de bestuurder staande te houden werd hij te voet overmeesterd in de Bastenakenstraat in Zeebrugge.

Een ANPR-camera registreerde woensdagnamiddag dat een BMW de politiezone Blankenberge/Zuienkerke binnenreed met gestolen nummerplaten. Een patrouille werd erop af gestuurd en in de Vredelaan werd het voertuig staande gehouden.

Toen de inspecteurs vroegen om de motor stil te leggen, drukte de bestuurder het gaspedaal in. De BMW reed verder naar de doodlopende straat en wijk Florahof in Blankenberge. Daar probeerde de politie hem opnieuw staande te houden, maar hij drukte het gaspedaal in waarop de inspecteurs aan de kant moesten springen. Een gevel van een woning, een geparkeerd voertuig en een combi werden daarbij aangereden.

Politie gooit raam in

De BMW vluchtte verder via de Kerkstraat en de Zeebruggelaan naar Zeebrugge, met politiecombi’s in het kielzog. Daarbij werden snelheden tot 140 kilometer per uur bereikt in de bebouwde kom. In het Duinenpad in Zeebrugge probeerde de politie hem een derde keer te doen stoppen. Een politieman gooide het raam van de BMW in om de bestuurder vast te grijpen, maar de man drukte opnieuw het gaspedaal in. Daardoor raakte de politieman gewond aan de hand.

Omdat de BMW dusdanig beschadigd was, viel die stil in de Mercatorstraat in Zeebrugge. De bestuurder sloeg te voet op de vlucht en werd uiteindelijk overmeesterd in de Bastenakenstraat. Er was intussen heel wat politieversterking opgeroepen en de buurt werd hevig opgeschrikt. De politie ging op de vluchtende bestuurder af met getrokken wapens, maar er zijn geen schoten gelost.

Gewapende weerspannigheid

De bestuurder blijkt een man te zijn die ingeschreven staat op een adres van het OCMW in Brugge. Hij zal voor de onderzoeksrechter moeten verschijnen voor een resem misdrijven, waaronder gewapende weerspannigheid ten aanzien van de politie. Het parket van Brugge heeft voorlopig nog niet gecommuniceerd over zijn eventuele aanhouding.