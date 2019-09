Bestuurder heeft goede engelbewaarder en kruipt slechts lichtgewond uit wrak Mathias Mariën

29 september 2019

09u17 0 Blankenberge De bestuurder van een Peugeot 307 heeft zondagochtend veel geluk gehad bij een zwaar verkeersongeval. De man verloor de controle over het stuur en reed daarbij een andere wagen en elektriciteitspaal aan. Hij kroop als bij wonder slechts lichtgewond uit het wrak.

Het ongeval gebeurde even voor 6 uur langs de Oostendse Steenweg in Houtave, bij Blankenberge. Wat er precies gebeurde, is niet helemaal duidelijk. De politie van Blankenberge/Zuienkerke kwam ter plaatse en deed de nodige vaststellingen. De ravage na de crash was groot. De personenwagen kwam tot stilstand op z’n zij. De brokstukken lagen verspreid over het wegdek. Mogelijk ligt het slechte weer aan de oorzaak.