Beslissing over carnavalsoptocht valt pas zondag Bart Huysentruyt

20 februari 2020

09u14 0 Blankenberge Of de carnavalsstoet van Blankenberge doorgaat of niet, weten we pas op zondag om 12 uur. Dat laat burgemeester Daphné Dumery (N-VA) weten op haar Facebookpagina.

De burgemeester had woensdag overleg met haar veiligheidscel. Er worden dit weekend immers nog altijd stevige rukwinden voorspeld. De dreiging van de nieuwe storm Ellen of Francis lijkt evenwel voorbij: de windsnelheden zouden toch wat afnemen in vergelijking met de voorbije twee weekends. Het ziet er dus naar uit dat het wel goedkomt met de carnavalsoptocht van zondag om 14.30 uur, maar dat wil voorlopig niemand zeggen. Volgens weermannen kunnen de rukwinden nog altijd voor problemen zorgen. “Het zal al erg moeten waaien om een carnavalist tegen te houden”, laat Dumery in haar Facebookpost ludiek weten.