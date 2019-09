Beschreven servet wordt geveild voor goede doel Bart Huysentruyt

12 september 2019

15u02 0 Blankenberge Het nu al legendarische beschreven servet van restaurant Ten Doele in Blankenberge wordt geveild voor een goed doel.

Afgelopen weekend stelden de zaakvoerders van restaurant Ten Doele in de Leopoldstraat in Blankenberge vast dat één van hun stoffen servetten van het merk De Witte Lietaer beschreven was. Een klant had er doodleuk met balpen de rekening op gemaakt, netjes in twee verdeeld voor het gezelschap aan tafel. Toen de uitbater hen daarover aansprak, reageerden ze nogal arrogant. Daarop plaatste de uitbaatster het servet op sociale media, om het gedrag van sommige restaurantbezoekers aan te klagen.

Om er toch een happy end aan te geven, wordt het servet nu geveild voor een goed doel. De Unie Belgische Horeca veilt het stuk via haar Facebookpagina. Het wordt bovendien in een mooi kader aangeboden. Het hoogste bod staat op 300 euro. De veiling loopt volgende week af. De opbrengst gaat naar Music for Life.