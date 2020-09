Bende die letterlijk geld witwaste, riskeert celstraffen tot 4 jaar Siebe De Voogt

02 september 2020

16u17 0 Blankenberge Zeven beklaagden van Kameroense origine riskeren in de Brugse rechtbank celstraffen tot 4 jaar in een bizarre oplichtingszaak. De bende maakte hun slachtoffers wijs dat ze zwarte bankbiljetten letterlijk wit konden maken of in sommige gevallen zelfs konden dupliceren.

Het onderzoek ging van start toen een man uit Blankenberge klacht indiende bij de politie. Hij was begin september vorig jaar gecontacteerd door enkele dubieuze figuren met de vraag om geld te investeren in goud. Ze probeerden met het aanbod het vertrouwen te winnen met het slachtoffer. Kort nadien beweerden de oplichters dat ze van volledig zwartje briefjes echt geld konden maken met een speciaal product en zelfs briefjes konden dupliceren. De Blankenbergenaar moest 11.000 euro investeren om dat product in Parijs aan te kopen, maar rook daarbij onraad.

Internationaal actief

De federale gerechtelijke politie kon na de klacht de Belgische tak van de oplichtersbende blootleggen. Volgens het parket gebruikten de oplichters telkens dezelfde werkwijze: de zogenaamde ‘black money scam’. De organisatie was internationaal actief, want ook mensen uit Polen, Indonesië en Oezbekistan werden slachtoffer. Acht keer mislukte de poging van de oplichters om geld af te troggelen, maar één keer slaagden ze effectief in hun opzet. Het geld dat ze in Oman achterover sloegen, werd volgens het parket versluisd naar Kameroen, Frankrijk en België. In dat laatste geval zou het gegaan hebben om 14.000 euro. Zeven beklaagden moesten zich woensdagmorgen voor de Brugse strafrechter verantwoorden. Allen leerden ze elkaar kennen in het Brusselse café van één van hen.

Het parket vorderde voor de man en twee andere spilfiguren 4 jaar cel. Drie handlangers riskeren gevangenisstraffen van 18 maanden tot 2 jaar. De echtgenote van een kopstuk hangt 6 maanden cel boven het hoofd. De verdediging drong aan op mildere straffen met uitstel. Vonnis op 7 oktober.

