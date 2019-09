Bekende ‘beschreven servet’ moet minstens 1.000 euro opleveren voor goed doel Bart Huysentruyt

19 september 2019

15u56 0 Blankenberge Het bekende beschreven servet van het Blankenbergse restaurant Ten Doele maakt binnenkort deel uit van een kunstwerk. Met de veiling ervan hopen de initiatiefnemers minstens 1.000 euro binnen te halen.

Het idee komt van restauranthouder Ignace De Savoye uit Knokke-Heist, de beheerder van de facebookgroep Unie Belgische Horeca die ruim 14.000 leden telt. Hij is ook bezieler van het initiatief ‘Horeca met een Hart’ en krijgt zelfs Horeca Vlaanderen mee op de kar. Begin deze maand cijferden enkele klanten van het restaurant in Blankenberge hun rekening uit op een nieuw linnen servet. De uitbaatster deelde haar ongenoegen op Facebook en haalde er zo de krant mee. “Toen Ignace me contacteerde om het servet te verwerken in een kunstwerk en te veilen voor een goed doel, was ik mee met het verhaal”, zegt Mieke Govaert van Ten Doele.

Haar gezicht wordt verwerkt in een kunstwerk van Sigurd Tanghe, die er nadien het befaamde servet zal in verwerken. “Als het kunstwerk klaar is, openen we de veiling via Facebook”, zegt Mieke. “De winnaar krijgt het schilderij dan overhandigd tijdens de Warmste Week op het podium.”

Er is al een bod van 300 euro. De bedoeling is evenwel dat het werk minstens 1.000 euro opbrengt. Het bedrag gaat integraal naar de vzw Awel, een organisatie die via verschillende media luistert naar jongeren met een verhaal, een probleem of gewoon nood hebben aan een babbel.