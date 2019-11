Bejaarde vrouw (89) wordt lastiggevallen en bestolen door buurtbewoonster: “Waarom? Ik had een slechte droom” Mathias Mariën

05 november 2019

15u33 0 Blankenberge Een 59-jarige vrouw uit Blankenberge moest zich dinsdagochtend verantwoorden voor de correctionele rechtbank voor het bestelen en lastigvallen van een 89-jarige buurtbewoonster.

De vrouw viel haar bejaard slachtoffer maandenlang lastig, maar werd slechts voor twee feiten vervolgd. “Omdat het de enige zijn die konden bewezen worden”, verklaarde de procureur. “Het gaat hier om diefstal en diefstal met geweld ten aanzien van een kwetsbaar persoon. De verdachte probeerde te pas en te onpas toegang te verschaffen tot de woning van het slachtoffer.” De feiten die konden bewezen worden, dateren van april 2018 en oktober 2018. In dat laatste geval bood de beklaagde zich aan als huishoudhulp, waarna ze eenmaal binnen een antidepressiva in de mond van het bejaarde slachtoffer probeerde duwen. Ze raakte daarbij gewond. In het tumult ging I.V. aan de haal met de gsm van de vrouw, die achteraf wel kon teruggevonden worden dankzij de vuilnisdienst. Wellicht werd de nu 89-jarige vrouw talloze keren lastiggevallen door de buurtbewoonster, die in haar een makkelijk slachtoffer zag. Zo is er ook sprake van gestolen geld, al kon dat niet bewezen worden en daar werd ze dus ook niet voor vervolgd. De beklaagde zelf kwam verward over. “Ik had helemaal niet de bedoeling haar te bestelen”, klonk het zonder verdere uitleg. In een eerdere verklaring had ze verteld dat ze de feiten pleegde ‘na een slechte droom’. De 89-jarige liet zich vertegenwoordigen door haar advocaat. “Mijn cliënte durft niet meer buiten komen. Vroeger deed ze nochtans zo graag haar dagelijkse wandeling. Er werd misbruik gemaakt van haar toestand”, zegt haar advocaat, die 3.000 euro schadevergoeding vraagt. De rechtbank doet uitspraak op 3 december.