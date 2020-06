Banale ruzie om taxirit blijkt aanleiding voor poging doodslag in Blankenberge Siebe De Voogt

26 juni 2020

16u37 0 Blankenberge Een 18-jarige man uit Blankenberge blijft een maand langer in de cel op verdenking van poging tot doodslag en het uiten van doodsbedreigingen. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. Het slachtoffer kwam tussen in een banale ruzie van D.K. en z'n vriendin over het feit of ze al dan niet een taxi zouden nemen.

Het 66-jarige slachtoffer kwam zondagmorgen tussenbeide in een discussie tussen de tiener en z'n vriendin. Het meisje wilde volgens de verklaringen van de jongeman een taxi nemen, terwijl hij te voet wilde gaan. De oudere man zou hem naar eigen zeggen in een houdgreep genomen hebben, waarop hij zich losrukte en hem in een wurggreep nam. Genoeg voor het parket om de kwalificatie van poging tot doodslag op de feiten te plakken. D.K. verscheen vrijdagmorgen een eerste keer voor de raadkamer. Die besliste zijn aanhouding met een maand te verlengen.