Bakkerij met lekkerste pannenkoeken houdt er na vier decennia mee op: “Veel meegemaakt, maar altijd met hart en ziel voor de klanten” Bart Huysentruyt

27 februari 2020

17u23 4 Blankenberge Nog één maand is bakkerij Witgeers-Franco in de Kerkstraat in Blankenberge open. Daarna valt het doek voor uitbaatster Anna Franco, die de zaak vier decennia lang draaiende heeft gehouden: eerst in de Bakkersstraat en later op deze locatie. Haar verse pannenkoeken vallen het meest in de smaak. “Ik heb het altijd met hart en ziel gedaan”, zegt ze.

Een beetje nostalgie overvalt je als je de bakkerij in de lange Kerkstraat in Blankenberge binnenwandelt. Strikt genomen is dit eigenlijk Uitkerke, waar je op een strook van 500 meter lang vier bakkerijen tegenkwam. Straks blijft er nog één over. Maar er kondigt zich met een nieuwe bakker Lucas alweer een extra broodzaak in de omgeving aan.

Café met balzaal

Tot vreugde van Anna Franco, die haar leeftijd liever geheim houdt. De uitbaatster mag terugblikken op een rijkgevulde carrière als verkoopster in de bakkerij. “In 1975 ben ik met mijn toenmalige man Ronny Witgeers in de Bakkersstraat begonnen”, vertelt ze. “Ik was toen net achttien jaar geworden en moest nog twee maanden naar school toen het contract was getekend. We konden dat pand niet kopen, dus keken we uit naar een andere plek in Blankenberge. Dat is uiteindelijk vier jaar later dit huis in de Kerkstraat geworden. Het was toen nog een café met bolzaal. We hebben het in twee jaar tijd verbouwd tot een bakkerij.”

Geen ingrediënten, geen pannenkoeken

Met meer dan dertig soorten brood was Witgeers-Franco snel een begrip in Uitkerke en omgeving. Maar bakker Danny werd ziek en het koppel moest een beslissing nemen: de warme bakker werd een koude bakker. Sinds 2002 werkt de bakkerij met brood van Sint-Paulus uit Brugge. Je vindt er nog altijd een enorm aanbod aan broodsoorten, maar ook lekker gebak en koffiekoeken. Het meest bekend zijn de verse pannenkoeken van Anna zelf. “Ik maak ze altijd zelf en als ik geen ingrediënten in huis heb, dan maak ik er geen. Het is nu eenmaal ons visitekaartje om de pannenkoeken heel vers aan te bieden. Ik ben een beetje allergisch aan bewaarmiddelen.”

Gebouw gaat plat

Na verloop van tijd werd Anna de levenspartner van Norbert Minne. De voormalige journalist van onder meer Het Nieuwsblad stierf twee jaar geleden. Het koppel was graag en vaak gezien in Blankenberge en Knokke-Heist. “Ik heb hier wel wat meegemaakt”, kijkt ze terug. “Maar ik ben ook dankbaar voor de vele klanten die hier trouw zijn blijven komen.” Op zondag 29 maart om 12 uur is het evenwel onherroepelijk voorbij voor Anna en haar bakkerij. “Ik zal het dagelijks contact met de klanten uiteraard heel erg missen”, zegt ze. Het gebouw is, net als vijf andere huizen in de rij, verkocht en zal afgebroken worden. Er komen garages, appartementen en minstens één handelszaak in de plaats.