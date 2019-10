Badkarhouders halen opgelucht adem: niet één buitenstaander dient aanvraag in voor stranduitbating in 2020 Bart Huysentruyt

29 oktober 2019

15u14 6 Blankenberge De Blankenbergse stranduitbaters halen opgelucht adem: er heeft zich niet één externe kandidaat aangeboden voor de openbare aanbesteding van de strandbars komende maand.

De lijst van kandidaturen is sinds vorige week volledig. “En daaruit blijkt dat enkel onze gekende baigneurs een aanvraag hebben ingediend om ook volgend jaar weer op het strand te staan”, zegt schepen van Strand Benny Herpoel (N-VA).

Vanaf dit jaar moeten de badkarhouders tegen elkaar bieden om een vaste plaats op het strand te krijgen. Tot afgelopen zomer verliep de toewijzing via een badkarloting, maar omdat die juridisch eigenlijk niet goed in elkaar zit, is het voorbij met die jarenlange traditie. De baigneurs zagen de nieuwe formule met lede ogen aan. Ze vreesden dat er nieuwe kandidaten uit naburige kustgemeenten op hun strandlot zouden azen. Die vrees blijkt dus ongegrond. “Alle huidige badkarhouders dienden hun dossier in. Zij kunnen allemaal deelnemen aan de bieding op 15 november”, zegt Herpoel.

Is er nog een addertje onder het gras? “Zeker wel”, waarschuwt de schepen. “Het is nu aan de badkarhouders om onderling zelf overeen te komen. Als er één iemand tussenzit die aast op een quatrolot, in plaats van een duolot, dan riskeert er nog altijd iemand zijn broodwinning te verliezen. Als ze allemaal overeen komen, is er geen probleem.”