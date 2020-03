Auto crasht tegen reclamebord: bestuurster lichtgewond, pleintje bezaaid met glas Bart Boterman

30 maart 2020

17u22 19 Blankenberge In de Jules Detroozlaan in Blankenberge is maandag iets over 16 uur een auto tegen een reclamebord van JCDecaux gecrasht. De bestuurster, een vrouw uit Blankenberge, werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

De bestuurster verloor om vooralsnog onbekende reden de controle over het stuur, stak een fietspad over en reed nog een eventjes langs een pleintje alvorens tegen het reclamebord te botsen. Het reclamebord raakte volledig verbrijzeld en het plein lag bezaaid met glas. Volgens commissaris Philippe Denoyette van de lokale politie Blankenberge/Zuienkerke waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. “De bestuurster is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Gelukkig is het erg kalm in de straten en liepen er op dat moment geen voetgangers”, aldus de commissaris. Het zwaar beschadigde voertuig, een Peugeot, werd getakeld. De politie onderzoekt nog de aanleiding van het ongeval en of de vrouw al dan niet bezig was met een essentiële verplaatsing.